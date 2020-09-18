На выходных Красноярск ожидает осеннее похолодание

В пятницу, 18 сентября, в краевом центре ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Порывы западного ветра до 13 м/с. Воздух прогреется до +17…19 °C.

В ночь на субботу +8 °C, днем +16 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В воскресенье ночью +7 °C, днем +15 °C. Возможен дождь.

В понедельник и вторник воздух прогреется до +20 °C.