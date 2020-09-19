Стоимость билета на посещение «Столбов» может достигать 100 рублей
Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал распоряжение, согласно которому плата за посещение ООПТ федерального значения будет составлять не менее 1% от прожиточного минимума.
Таким образом, средняя стоимость входа на территорию «Красноярских Столбов» для туристов будет составлять около ста рублей.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что стоимость входа на территорию особо охраняемых природных территорий, к которым относится и национальный парк «Красноярские Столбы», будет согласовываться с министерством и определяться отдельно для каждой территории. Чиновник пообещал, что вход для местных жителей останется свободным.
«Оплачивают только туристы. Новое постановление регулирует стоимость посещения, которая зависит от прожиточного минимума региона. В других странах подобная практика внедрена давно», — приводятся слова Кобылкина в официальном Instagram-аккаунте Минприроды.