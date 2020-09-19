Стоимость билета на посещение «Столбов» может достигать 100 рублей

Таким образом, средняя стоимость входа на территорию «Красноярских Столбов» для туристов будет составлять около ста рублей.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что стоимость входа на территорию особо охраняемых природных территорий, к которым относится и национальный парк «Красноярские Столбы», будет согласовываться с министерством и определяться отдельно для каждой территории. Чиновник пообещал, что вход для местных жителей останется свободным.