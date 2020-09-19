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В Красноярске появился лежащий «Казак»

В Красноярске появился лежащий «Казак»
Иллюстрация: 7 канал

Красноярские железнодорожники установили на станции Бугач арт-объект — это скульптурное изображение казака XIX века.

#НОВОСТИ

Ландшафтная композиция «Казак» появилась на станции Бугач не случайно. В XIX веке здесь была расположена казачья станица и проходила граница старого Красноярска, которую охраняло Енисейское казачье войско, сообщает пресс-служба КрасЖД.

В руке казак он держит Шерть – грамоту с текстом присяги на верность Отечеству. Арт-объект расположен близко к перронам, что дает возможность пассажирам сфотографироваться рядом с ним.

Добавим, это 30 по счету скульптура, установленная КрасЖД в рамках проекта по ландшафтному благоустройству привокзальных площадей.

 

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