В Красноярске появился лежащий «Казак»

Ландшафтная композиция «Казак» появилась на станции Бугач не случайно. В XIX веке здесь была расположена казачья станица и проходила граница старого Красноярска, которую охраняло Енисейское казачье войско, сообщает пресс-служба КрасЖД.

В руке казак он держит Шерть – грамоту с текстом присяги на верность Отечеству. Арт-объект расположен близко к перронам, что дает возможность пассажирам сфотографироваться рядом с ним.

Добавим, это 30 по счету скульптура, установленная КрасЖД в рамках проекта по ландшафтному благоустройству привокзальных площадей.