Глава Тывы не собирается уходить в отставку

Напомним, глава Тывы сначала переболел коронавирусом, затем пневмонией. В связи с этим распространились слухи о его отставке.

Господин Кара-Оол написал, что планирует в скором времени вернуться к своим обязанностям. Он также поблагодарил жителей Тывы за поддержку и пожелал всем здоровья.