Глава Тывы не собирается уходить в отставку
Шолбан Кара-Оол на свой странице во Вконтакте опроверг сообщения о скорой отставке по состоянию здоровья.
Напомним, глава Тывы сначала переболел коронавирусом, затем пневмонией. В связи с этим распространились слухи о его отставке.
Господин Кара-Оол написал, что планирует в скором времени вернуться к своим обязанностям. Он также поблагодарил жителей Тывы за поддержку и пожелал всем здоровья.
«Нынче особо нетерпеливые даже похоронили! Видимо, совсем кому-то невтерпёж повластвовать. Друзья спрашивают: Валерьевич, что происходит, почему не поставишь на место подлецов? Смеюсь: чего их ставить, они на своем месте. В народе про это хорошо сказано: кого при жизни хоронят, тот долго живет», — написал руководитель республики.