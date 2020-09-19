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Глава Тывы не собирается уходить в отставку

Глава Тывы не собирается уходить в отставку
Иллюстрация: pravtuva.ru

Шолбан Кара-Оол на свой странице во Вконтакте опроверг сообщения о скорой отставке по состоянию здоровья.

#НОВОСТИ

Напомним, глава Тывы сначала переболел коронавирусом, затем пневмонией. В связи с этим распространились слухи о его отставке. 

Господин Кара-Оол написал, что планирует в скором времени вернуться к своим обязанностям. Он также поблагодарил жителей Тывы за поддержку и пожелал всем здоровья.

«Нынче особо нетерпеливые даже похоронили! Видимо, совсем кому-то невтерпёж повластвовать. Друзья спрашивают: Валерьевич, что происходит, почему не поставишь на место подлецов? Смеюсь: чего их ставить, они на своем месте. В народе про это хорошо сказано: кого при жизни хоронят, тот долго живет», — написал руководитель республики.

 

 

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