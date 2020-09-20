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Первую победу в сезоне одержал красноярская ХК «Сокол»

Первую победу в сезоне одержал красноярская ХК «Сокол»
Иллюстрация: vk.com/hcsokol_krsk

В «Платинум Арене Красноярск» 19 сентября состоялся матч в рамках чемпионата ВХЛ. Красноярская команда приняли ХК «Тамбов» — текущего лидера таблицы.

#НОВОСТИ

В ходе игры красноярцы два раза вели в счете, тем не менее исход игры был решен только в овертайме — победу принесла шайба Алексея Князева.

По результатам первых игр красноярцы располагаются на 21 месте турнирной таблицы.

Ближайшую встречу «Сокол» проведет в понедельник 21 сентября — в Красноярск приезжает воронежский «Буран».

 

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