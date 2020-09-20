Первую победу в сезоне одержал красноярская ХК «Сокол»
В «Платинум Арене Красноярск» 19 сентября состоялся матч в рамках чемпионата ВХЛ. Красноярская команда приняли ХК «Тамбов» — текущего лидера таблицы.
В ходе игры красноярцы два раза вели в счете, тем не менее исход игры был решен только в овертайме — победу принесла шайба Алексея Князева.
По результатам первых игр красноярцы располагаются на 21 месте турнирной таблицы.
Ближайшую встречу «Сокол» проведет в понедельник 21 сентября — в Красноярск приезжает воронежский «Буран».