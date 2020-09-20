Краевые депутаты посетили стройку корпуса онкодиспансера

В настоящий момент это одно из крупнейших учреждений Сибирского федерального округа данного профиля, которое с 2009 года проходит поэтапную реконструкцию.

В этом году началось строительство нового восьмиэтажного корпуса на 260 коек для хирургических и терапевтических отделений, в котором будут размещены палаты на 2 и 4 места. Новый корпус планируется соединить с другими зданиями больницы теплыми переходами. Завершение строительства планируется до конца 2021 года, ввод здания в эксплуатацию в 2022 году. По словам заместителя председателя Правительства края Алексея Подкорытова, финансирование строительства на следующий год предусмотрено, но это не последний этап, с 2022 года планируется начать возводить радиологические каньоны. В результате в крае будет завешено создание современного межрегионального центра по лечению онкобольных.

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Юрий Данильченко, дал положительную оценку проводимым работам:

«Строительство палатного корпуса — это большая победа Законодательного Собрания, на комитете мы воевали за этот проект. Делали все, чтобы из краевого бюджета были выделены необходимые средства».

До конца года планируется освоить свыше 490 млн рублей, в течение следующего 2021 года — свыше 625 млн рублей, общая сумма свыше 1 млрд рублей.