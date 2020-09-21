Восстановлено авиасообщение с одним из основных поставщиков гастарбайтеров в Красноярск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в Россию из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи, сообщают в кабинете министров.

Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорят в правительстве.

Полёты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г.Сеул) — 27 сентября.

Добавим, что Киргизия является второй страной СНГ (на первом месте Таджикистан), откуда в Красноярский край приезжает наибольшее число мигрантов. Так, в январе-июне 2020 года, по данным Красноярскстата, в регион прибыло 1 263 гражданина этого государства, что на 358 человек (22%) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Большая их часть, по оценкам экспертов, это трудовые мигранты.

По данным аэропорта Красноярск, первый рейс из Бишкека прилетит 6 октября. С другими означенными городами авиасообщения у Красноярска нет.