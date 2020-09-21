Социальные выплаты будут перечислять только на карту «Мир»

С 1 октября 2020 года ряд пособий в сфере социальной защиты населения будет перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», сообщили в Министерстве социальной политики Красноярского края.

В частности, речь идет о таких выплатах, как:

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

пособие на ребенка;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

выплаты гражданам, подвергшихся воздействию радиации.

Как пояснили в ведомстве, теперь банк будет проверять, привязана ли к банковскому счету карта «Мир». Если нет, а привязана карты другой платежной системы (Visa, MasterCard), то зачисление выплаты будет задержано, а ее получателю направят уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться в отделение банка для получения средств наличными. Либо представить распоряжение о зачислении выплат на счёт, к которому привязана карта «Мир». Если в течение 10 рабочих дней гражданин не явился за наличными деньгами или не представил распоряжение о зачислении средств на другой банковский счёт, они вернутся плательщику.

Оформить карту «Мир» можно в финансово-кредитной организации (банке), через которую человек получает социальные выплаты, и оформить карту «Мир».

При смене реквизитов счета, актуальные данные необходимо предоставить в территориальное отделение социальной защиты населения по месту жительства через портал «Госуслуги» или в самом отделении.

Для тех же, кто получает социальные выплаты на счет по вкладу без карты, на сберкнижку или по почте, ничего не изменится, средства будут перечисляться по той же схеме, что и раньше.

Напомним, что поэтапный переход клиентов, получающих пенсии и иные социальные выплаты, на карту национальной платежной системы «Мир» начался в 2017 году и должен был завершиться 1 июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране срок перехода продлили до 1 октября 2020 года.