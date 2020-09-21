Трубы Красноярской ТЭЦ-2 оснащают системой мониторинга выбросов

Приборами мониторинга обеспечат две трубы Красноярской ТЭЦ-2. В компании отмечают, что стремились успеть завершить все подготовительные работы до начала отопительного сезона (как стало известно, в Красноярске отопительный сезон начнется 23 сентября).

Сама система мониторинга для ТЭЦ-2 будет доставлена в Красноярск в октябре. Она состоит из наземного пункта контроля и расположенных на трубах датчиков, по пять на каждой трубе. Система будет фиксировать и выводить на экран в режиме онлайн 10 параметров отходящих дымовых газов: и физические (влажность, температуру, расход газов и давление в трубе), и химические (содержание кислорода, углекислоты, оксидов серы и азота, диоксида азота).

В тестовом режиме система мониторинга заработает во втором квартале 2021 года. Аналогичное оборудование уже смонтировано на других красноярских ТЭЦ, сейчас идет его настройка.

Установка систем мониторинга – одно из требований федеральной программы «Чистый воздух».