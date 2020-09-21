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Трубы Красноярской ТЭЦ-2 оснащают системой мониторинга выбросов

Трубы Красноярской ТЭЦ-2 оснащают системой мониторинга выбросов
Иллюстрация: sibgenco.online

Датчики будут забирать пробы дымовых газов внутри трубы. Сейчас промышленные альпинисты подготовили отверстия для установки приборов, их разместят на высоте 85 метров.

#НОВОСТИ

Приборами мониторинга обеспечат две трубы Красноярской ТЭЦ-2. В компании отмечают, что стремились успеть завершить все подготовительные работы до начала отопительного сезона (как стало известно, в Красноярске отопительный сезон начнется 23 сентября).

Сама система мониторинга для ТЭЦ-2 будет доставлена в Красноярск в октябре. Она состоит из наземного пункта контроля и расположенных на трубах датчиков, по пять на каждой трубе. Система будет фиксировать и выводить на экран в режиме онлайн 10 параметров отходящих дымовых газов: и физические (влажность, температуру, расход газов и давление в трубе), и химические (содержание кислорода, углекислоты, оксидов серы и азота, диоксида азота).

В тестовом режиме система мониторинга заработает во втором квартале 2021 года. Аналогичное оборудование уже смонтировано на других красноярских ТЭЦ, сейчас идет его настройка.

Установка систем мониторинга – одно из требований федеральной программы «Чистый воздух».

 

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