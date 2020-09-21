Трубы Красноярской ТЭЦ-2 оснащают системой мониторинга выбросов
Датчики будут забирать пробы дымовых газов внутри трубы. Сейчас промышленные альпинисты подготовили отверстия для установки приборов, их разместят на высоте 85 метров.
Приборами мониторинга обеспечат две трубы Красноярской ТЭЦ-2. В компании отмечают, что стремились успеть завершить все подготовительные работы до начала отопительного сезона (как стало известно, в Красноярске отопительный сезон начнется 23 сентября).
Сама система мониторинга для ТЭЦ-2 будет доставлена в Красноярск в октябре. Она состоит из наземного пункта контроля и расположенных на трубах датчиков, по пять на каждой трубе. Система будет фиксировать и выводить на экран в режиме онлайн 10 параметров отходящих дымовых газов: и физические (влажность, температуру, расход газов и давление в трубе), и химические (содержание кислорода, углекислоты, оксидов серы и азота, диоксида азота).
В тестовом режиме система мониторинга заработает во втором квартале 2021 года. Аналогичное оборудование уже смонтировано на других красноярских ТЭЦ, сейчас идет его настройка.
Установка систем мониторинга – одно из требований федеральной программы «Чистый воздух».