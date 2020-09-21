Красноярские медики спасают жителей Крыма от коронавируса
Сводный отряд ФМБА России приехал в Крым, чтобы лечить пациентов с Covid-19. В отряд входят 28 человек — это врачи из Красноярска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Ангарска и Северска.
Отметим, работать в Крыму они будут до особого распоряжения руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.
Напомним, в Крыму регистрируется подъем заболеваемости Covid-19. На территории полуострова открыты 9 инфекционных госпиталей, три из них расположены в Симферополе. Именно здесь и будут работать сибиряки.
«Мы признательны, что вы откликнулись на наш призыв о помощи, оставили свои рабочие места и семьи. Со своей стороны мы приложим все усилия и создадим условия не только для работы, но и полноценного отдыха», — заявил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.