Красноярские медики спасают жителей Крыма от коронавируса

Отметим, работать в Крыму они будут до особого распоряжения руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

Напомним, в Крыму регистрируется подъем заболеваемости Covid-19. На территории полуострова открыты 9 инфекционных госпиталей, три из них расположены в Симферополе. Именно здесь и будут работать сибиряки.