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Красноярские медики спасают жителей Крыма от коронавируса

Красноярские медики спасают жителей Крыма от коронавируса
Иллюстрация: Skc-fmba.ru

Сводный отряд ФМБА России приехал в Крым, чтобы лечить пациентов с Covid-19. В отряд входят 28 человек — это врачи из Красноярска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Ангарска и Северска.

#НОВОСТИ

Отметим, работать в Крыму они будут до особого распоряжения руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

Напомним, в Крыму регистрируется подъем заболеваемости Covid-19. На территории полуострова открыты 9 инфекционных госпиталей, три из них расположены в Симферополе. Именно здесь и будут работать сибиряки.

«Мы признательны, что вы откликнулись на наш призыв о помощи, оставили свои рабочие места и семьи. Со своей стороны мы приложим все усилия и создадим условия не только для работы, но и полноценного отдыха», — заявил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

 

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