Руководители ТЭЦ-3 в Норильске освобождены из-под ареста

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

В июне были арестованы Павел Смирнов и Алексей Степанов, а также заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. В июле Старостину и Кузнецову изменили меру пресечения на домашний арест.

Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Смирнову и Степанова. В ведомстве сообщают, что фигуранты будут отпущены в ближайшие дни.