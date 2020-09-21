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Руководители ТЭЦ-3 в Норильске освобождены из-под ареста

Руководители ТЭЦ-3 в Норильске освобождены из-под ареста
Иллюстрация: t.me/rian_ru

Норильский суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, проходящим по делу о разливе дизтоплива.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

В июне были арестованы Павел Смирнов и Алексей Степанов, а также заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. В июле Старостину и Кузнецову изменили меру пресечения на домашний арест.

Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Смирнову и Степанова. В ведомстве сообщают, что фигуранты будут отпущены в ближайшие дни.

 

 

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