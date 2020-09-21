Руководители ТЭЦ-3 в Норильске освобождены из-под ареста
Норильский суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, проходящим по делу о разливе дизтоплива.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.
Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.
В июне были арестованы Павел Смирнов и Алексей Степанов, а также заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. В июле Старостину и Кузнецову изменили меру пресечения на домашний арест.
Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Смирнову и Степанова. В ведомстве сообщают, что фигуранты будут отпущены в ближайшие дни.