Мэр Красноярска принял решение о дате включения отопления

В мэрии отметили, что запуск центрального отопления – постепенный процесс, и окончательно тепло появится во всех квартирах города в течение 10 дней с момента запуска, ко 2 октября.

В первую очередь тепло подадут в поликлиники, школы и училища. Затем – в жилые дома, и в последнюю очередь – в общественные здания и вузы.

Если батареи не нагреются и на следующей неделе, нужно обратиться в управляющую организацию и службу 005.

Напомним, с этого отопительного сезона плата за услугу в Красноярске будет начисляться по факту. Суммы каждый месяц могут быть разными, в зависимости от фактического потребления.