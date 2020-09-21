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Мэр Красноярска принял решение о дате включения отопления

Мэр Красноярска принял решение о дате включения отопления
Иллюстрация: strojdvor.ru

Мэр Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о начале отопительного сезона. На зимний режим работы теплоисточники переходят с 23 сентября.

#НОВОСТИ

В мэрии отметили, что запуск центрального отопления – постепенный процесс, и окончательно тепло появится во всех квартирах города в течение 10 дней с момента запуска, ко 2 октября.

В первую очередь тепло подадут в поликлиники, школы и училища. Затем – в жилые дома, и в последнюю очередь – в общественные здания и вузы.

Если батареи не нагреются и на следующей неделе, нужно обратиться в управляющую организацию и службу 005.

Напомним, с этого отопительного сезона плата за услугу в Красноярске будет начисляться по факту. Суммы каждый месяц могут быть разными, в зависимости от фактического потребления.

 

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