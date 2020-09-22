Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.09
76,03
90,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минобороны построит в Туве госпиталь за более чем 1,5 млрд рублей

Минобороны построит в Туве госпиталь за более чем 1,5 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Такое решение принято по поручению Президента России Владимира Путина. Деньги из федерального бюджета уже выделены. Когда начнется стройка, пока неясно.

#НОВОСТИ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,69 млрд рублей на строительство первой очереди многофункционального медицинского центра в Кызыле. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
 
Это будет учреждение, рассчитанное на 200 мест. Его укомплектуют современным оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной оксигенации, а также компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и УЗИ. В нём планируется лечить пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе тех, у кого диагностирован коронавирус.
 
Строительство будет вестись в рамках оборонзаказа, но по завершении больницу передадут в собственность республики.
 
Когда начнется строительство , пока неизвестно. Но Минобороны должно будет отчитаться перед правительством РФ о «целевом и эффективном использовании» означенных средств до 1 февраля 2021 года.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Восстановлено авиасообщение с одним из основных поставщиков гастарбайтеров в КрасноярскВосстановлено авиасообщение с одним из основных поставщиков гастарбайтеров в Красноярск
  • Стоимость билета на посещение «Столбов» может достигать 100 рублейСтоимость билета на посещение «Столбов» может достигать 100 рублей
  • В Красноярске появился лежащий «Казак»В Красноярске появился лежащий «Казак»
  • Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края отправили в СИЗОЭкс-министра лесного хозяйства Красноярского края отправили в СИЗО
  • Глава Тывы не собирается уходить в отставкуГлава Тывы не собирается уходить в отставку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.