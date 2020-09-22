Минобороны построит в Туве госпиталь за более чем 1,5 млрд рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,69 млрд рублей на строительство первой очереди многофункционального медицинского центра в Кызыле. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Это будет учреждение, рассчитанное на 200 мест. Его укомплектуют современным оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной оксигенации, а также компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и УЗИ. В нём планируется лечить пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе тех, у кого диагностирован коронавирус.

Строительство будет вестись в рамках оборонзаказа, но по завершении больницу передадут в собственность республики.

Когда начнется строительство , пока неизвестно. Но Минобороны должно будет отчитаться перед правительством РФ о «целевом и эффективном использовании» означенных средств до 1 февраля 2021 года.