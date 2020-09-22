Минобороны построит в Туве госпиталь за более чем 1,5 млрд рублей
Такое решение принято по поручению Президента России Владимира Путина. Деньги из федерального бюджета уже выделены. Когда начнется стройка, пока неясно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,69 млрд рублей на строительство первой очереди многофункционального медицинского центра в Кызыле. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Это будет учреждение, рассчитанное на 200 мест. Его укомплектуют современным оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной оксигенации, а также компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и УЗИ. В нём планируется лечить пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе тех, у кого диагностирован коронавирус.
Строительство будет вестись в рамках оборонзаказа, но по завершении больницу передадут в собственность республики.
Когда начнется строительство , пока неизвестно. Но Минобороны должно будет отчитаться перед правительством РФ о «целевом и эффективном использовании» означенных средств до 1 февраля 2021 года.