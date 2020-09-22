Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в стране
По степени роста среднего размера такого займа Красноярский край в августе 2020 года также оказался в числе лидеров, побив среднероссийские показатели.
Средний размер потребительского кредита в Красноярском крае в августе 2020 года составил 221 881 рубль. Это на 28,5% больше, чем в августе прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
И по размеру кредита, и по степени роста край занимает седьмое место среди 30 регионов РФ с самым большим объемом подобных займов. В среднем по стране размер потребкредита составил 214,9 тысячи рублей, что на 21% больше прошлогодних показателей.
В сравнении же с карантинным апрелем, когда средний чек по потребкредитам резко вырос, августовские займы были меньше примерно на 9% — в крае, так и в стране в целом.