Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в стране

Средний размер потребительского кредита в Красноярском крае в августе 2020 года составил 221 881 рубль. Это на 28,5% больше, чем в августе прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

И по размеру кредита, и по степени роста край занимает седьмое место среди 30 регионов РФ с самым большим объемом подобных займов. В среднем по стране размер потребкредита составил 214,9 тысячи рублей, что на 21% больше прошлогодних показателей.