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Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в стране

Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в стране
Иллюстрация: pixabay.com

По степени роста среднего размера такого займа Красноярский край в августе 2020 года также оказался в числе лидеров, побив среднероссийские показатели.

#НОВОСТИ
Средний размер потребительского кредита в Красноярском крае в августе 2020 года составил 221 881 рубль. Это на 28,5% больше, чем в августе прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
 
И по размеру кредита, и по степени роста край занимает седьмое место среди 30 регионов РФ с самым большим объемом подобных займов. В среднем по стране размер потребкредита составил 214,9 тысячи рублей, что на 21% больше прошлогодних показателей.
 
Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в стране 1
 
В сравнении же с карантинным апрелем, когда средний чек по потребкредитам резко вырос, августовские займы были меньше примерно на 9% — в крае, так и в стране в целом.
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