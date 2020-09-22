Цифровой университет: Сбербанк и СФУ приступили к запуску кампусного проекта

Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кампусного проекта. СФУ входит в первую пятерку кампусных проектов России, а система распознавания лиц от группы ЦРТ стала одной из первых систем, работающих в составе кампусного проекта в стране.

Распознавание лиц позволяет обеспечить не только удобный и быстрый, но, что особо важно в разрезе эпидемиологической обстановки, — бесконтактный проход. Успешный опыт может быть масштабирован на более чем 50 вузов. Реализованный проект демонстрирует готовность группы ЦРТ к внедрению новых кейсов, в том числе — применению системы распознавания лиц при проведении дистанционных экзаменов.

Благодаря продуктивной работе с СФУ, непосредственному активному участию ректора университета Максима Румянцева, нам удалось осуществить совместный партнёрский проект, который реализовывает группа компаний ЦРТ. Сегодня мы наполняем кампусы университета цифровыми решениями. Главная задача кампуса — внедрение современных технологических подходов для трансформации учебного заведения в единое цифровое пространство. В ближайшее время запланирован выпуск кампусных карт платежной системы МИР для студентов и преподавателей», — рассказал Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк.

Вход в Институт торговли и сферы услуг СФУ оснащен системой распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система «Визирь» осуществляет детектирование и идентификацию проходящих через турникет посетителей. Когда человек попадает в поле зрения камеры, биометрическая система производит цикл математических обработок, в ходе которых из видеопотока извлекается изображение, затем кодируется в биометрический шаблон, содержащий уникальные характеристики лица. Затем этот шаблон сверяется с базой лиц, доступ которым разрешен, и при соответствии турникет открывается. Так доступ обеспечивается строго определенной аудитории.

Мы достаточно много внимания сегодня уделяем сервисной поддержке нашей деятельности и цифровизация, в частности кампусный проект, является не только трендом, но и основанием для повышения эффективности. Он касается безопасности и реализуется с применением сквозных цифровых технологий. Учитывая обширный имущественный комплекс, которым мы владеем, кампусный проект и его дальнейшее масштабирование – крайне актуальная задача, — отметил ректор СФУ Максим Румянцев. — На данный момент мы завершили монтаж оборудования на площадке одного из наших институтов и приступили к формированию базы данных. Тестовый период, по нашим оценкам, продлится не менее года».