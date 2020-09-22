Цифровой университет: Сбербанк и СФУ приступили к запуску кампусного проекта
Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) внедрила биометрическую систему распознавания лиц в корпусе Института торговли и сферы услуг СФУ в Красноярске.
Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кампусного проекта. СФУ входит в первую пятерку кампусных проектов России, а система распознавания лиц от группы ЦРТ стала одной из первых систем, работающих в составе кампусного проекта в стране.
Распознавание лиц позволяет обеспечить не только удобный и быстрый, но, что особо важно в разрезе эпидемиологической обстановки, — бесконтактный проход. Успешный опыт может быть масштабирован на более чем 50 вузов. Реализованный проект демонстрирует готовность группы ЦРТ к внедрению новых кейсов, в том числе — применению системы распознавания лиц при проведении дистанционных экзаменов.
Благодаря продуктивной работе с СФУ, непосредственному активному участию ректора университета Максима Румянцева, нам удалось осуществить совместный партнёрский проект, который реализовывает группа компаний ЦРТ. Сегодня мы наполняем кампусы университета цифровыми решениями. Главная задача кампуса — внедрение современных технологических подходов для трансформации учебного заведения в единое цифровое пространство. В ближайшее время запланирован выпуск кампусных карт платежной системы МИР для студентов и преподавателей», — рассказал Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк.
Вход в Институт торговли и сферы услуг СФУ оснащен системой распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система «Визирь» осуществляет детектирование и идентификацию проходящих через турникет посетителей. Когда человек попадает в поле зрения камеры, биометрическая система производит цикл математических обработок, в ходе которых из видеопотока извлекается изображение, затем кодируется в биометрический шаблон, содержащий уникальные характеристики лица. Затем этот шаблон сверяется с базой лиц, доступ которым разрешен, и при соответствии турникет открывается. Так доступ обеспечивается строго определенной аудитории.
Мы достаточно много внимания сегодня уделяем сервисной поддержке нашей деятельности и цифровизация, в частности кампусный проект, является не только трендом, но и основанием для повышения эффективности. Он касается безопасности и реализуется с применением сквозных цифровых технологий. Учитывая обширный имущественный комплекс, которым мы владеем, кампусный проект и его дальнейшее масштабирование – крайне актуальная задача, — отметил ректор СФУ Максим Румянцев. — На данный момент мы завершили монтаж оборудования на площадке одного из наших институтов и приступили к формированию базы данных. Тестовый период, по нашим оценкам, продлится не менее года».
Благодаря современным алгоритмам, масштабу реализованных группой ЦРТ проектов, и нашей тесной интеграции с ведущими производителями СКУД, все процессы занимают миллисекунды, не оказывают негативного воздействия на пропускную способность турникета, обеспечивают удобный, быстрый, и что особо важно сегодня — бесконтактный проход. Группа ЦРТ первой в мире реализовала внедрение системы распознавания лиц на спортивный стадион, и теперь она работает на 14 объектах спорта, более 20 - транспортных, используется в 5 «Безопасных городах». Внедрение нашей системы распознавания лиц в составе кампусного проекта может стать началом внедрения кампусных проектов по всему сибирскому региону и по всей стране, при этом не только в уже реализованном кейсе, но и других, особо актуальных сегодня: проведение дистанционных экзаменов, дистанционной защиты квалификационных работ. Мы рады быть частью фундаментального для всей образовательной отрасли процесса», — комментирует Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.