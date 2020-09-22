«КрасАвиа» готовится купить новые самолеты за почти 13,5 млн евро

Компания «КрасАвиа» запросила у красноярского УФАС разрешения купить самолеты у лизинговой компании «Дельта», сообщают на сайте ведомства.

Как пояснили DK.RU в компании, речь идет о двух бортах АТР-72-500, которые будут летать на внутренних и межрегиональных рейсах, а после списания отслуживших воздушных судов, займут их место. На какие конкретно направления их поставят, пока неясно.

Напомним, что еще в апреле 2020 года из бюджета Красноярского края выделили 995 млн рублей на приобретение трех самолетов означенной модели. Об этом сообщили «Городские новости» со ссылкой на главу регионального Минтранса Константина Димитрова.

Торги по двум воздушным судам состоялись 17 сентября. По каждому лоту была подана одна заявка — вероятно от компании «Дельта». И теперь, после согласования с УФАС, с ней может быть заключен договор по начальной цене лотов — 6,7 млн евро каждый (предложение «Дельты» в документах закупки не указано). При сегодняшнем курсе евро это приобретение обойдется краю примерно в 1,2 млрд рублей. Как будет компенсироваться такая разница между ценой покупки и выделенными средствами, пока неясно - оперативно связаться с Министерством транспорта Красноярского края не удалось.