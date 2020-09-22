Пожар в Удачном: выгорели три таун-хауса

Пожар произошел в одном из домов на улице Живописной. Как сообщают очевидцы, около трех часов ночи раздался хлопок, и над крышей одного из домов взметнулось пламя. Огонь быстро перекинулся на соседние секции таун-хауса. Однако восемь жителей, в том числе четыре ребенка, успели эвакуироваться. На ликвидацию открытого огня у пожарных ушло два часа, общая площадь возгорания – около 300 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, на месте работали 11 единиц техники и 32 специалиста. Разбор сгоревших конструкций продолжался почти весь день.

Видео: ТВК

Возможно, причиной возгорания стал неисправный газовый баллон: на лужайке у одного из домов был установлен уличный газовый обогреватель. Однако окончательные выводы может сделать только пожарно-техническая экспертиза. Как рассказали DK.ru жители поселка, коттеджи могли быть не оборудованы пожарными извещателями и сигнализацией – это делается по желанию собственника жилья. Были ли эти дома застрахованы, редакции выяснить не удалось.