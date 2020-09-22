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В Красноярске одобрены ограничения движения большегрузов

В Красноярске одобрены ограничения движения большегрузов
Иллюстрация: Yandex

Новую схему обещают вводить поэтапно. В результате грузовой транспорт не сможет ездить по 27 участкам дорог Красноярска.

#НОВОСТИ

Напомним, на прошлой неделе был представлен возможный вариант организации движения большегрузного транспорта. Рабочая группа, рассмотрев, вернула его для внесения корректив. Теперь в него внесли замечания и предложения.

Новую схему будут вводить поэтапно. В районах плотной застройки начнут действовать ограничение для транспорта весом до 8 тонн. Такие машины не смогут ездить с 06.00 до 22.00 по 27 участкам дорог. При этом автомобили, обслуживающие базы, предприятия, магазины, заправки и стройки, смогут беспрепятственно проезжать к местам разгрузки, если их вес составляет менее 26 тонн.

Сегодня мы приняли доработанный проект схемы организации дорожного движения в городе Красноярске. Теперь нам предстоит большая работа по решению всех технических и технологических вопросов до момента введения схемы в действие. Главное — попытаться максимально учесть пожелания и автовладельцев, и пешеходов, и бизнеса», — прокомментировал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

В Красноярске одобрены ограничения движения большегрузов 1

 

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