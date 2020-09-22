В Красноярске одобрены ограничения движения большегрузов

Напомним, на прошлой неделе был представлен возможный вариант организации движения большегрузного транспорта. Рабочая группа, рассмотрев, вернула его для внесения корректив. Теперь в него внесли замечания и предложения.

Новую схему будут вводить поэтапно. В районах плотной застройки начнут действовать ограничение для транспорта весом до 8 тонн. Такие машины не смогут ездить с 06.00 до 22.00 по 27 участкам дорог. При этом автомобили, обслуживающие базы, предприятия, магазины, заправки и стройки, смогут беспрепятственно проезжать к местам разгрузки, если их вес составляет менее 26 тонн.