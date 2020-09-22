В Красноярске одобрены ограничения движения большегрузов
Новую схему обещают вводить поэтапно. В результате грузовой транспорт не сможет ездить по 27 участкам дорог Красноярска.
Напомним, на прошлой неделе был представлен возможный вариант организации движения большегрузного транспорта. Рабочая группа, рассмотрев, вернула его для внесения корректив. Теперь в него внесли замечания и предложения.
Новую схему будут вводить поэтапно. В районах плотной застройки начнут действовать ограничение для транспорта весом до 8 тонн. Такие машины не смогут ездить с 06.00 до 22.00 по 27 участкам дорог. При этом автомобили, обслуживающие базы, предприятия, магазины, заправки и стройки, смогут беспрепятственно проезжать к местам разгрузки, если их вес составляет менее 26 тонн.
Сегодня мы приняли доработанный проект схемы организации дорожного движения в городе Красноярске. Теперь нам предстоит большая работа по решению всех технических и технологических вопросов до момента введения схемы в действие. Главное — попытаться максимально учесть пожелания и автовладельцев, и пешеходов, и бизнеса», — прокомментировал первый заместитель главы города Владислав Логинов.