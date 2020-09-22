Красноярск ожидает резкое похолодание
В ближайшее время в Красноярске резко изменится погода и после двух теплых дней в столице края ожидается существенное понижение температуры и дожди.
Во вторник воздух в Красноярске +22…24 °C.
В ночь на среду ожидается небольшой дождь и порывистый северо-западный ветер, днем — тоже.
В среду и четверг в краевом центре +15…16 °C, в пятницу +13 °C, на выходных +11…12 °C днем, ночью +4…6 °C.
Вторая половина недели будет преимущественно облачной, дожди.
Если верить долгосрочным прогнозам, то такая тенденция сохранится.