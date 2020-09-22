Красноярск ожидает резкое похолодание

Во вторник воздух в Красноярске +22…24 °C.

В ночь на среду ожидается небольшой дождь и порывистый северо-западный ветер, днем — тоже.

В среду и четверг в краевом центре +15…16 °C, в пятницу +13 °C, на выходных +11…12 °C днем, ночью +4…6 °C.

Вторая половина недели будет преимущественно облачной, дожди.

Если верить долгосрочным прогнозам, то такая тенденция сохранится.