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Красноярск ожидает резкое похолодание

Красноярск ожидает резкое похолодание
Иллюстрация: yandex.ru

В ближайшее время в Красноярске резко изменится погода и после двух теплых дней в столице края ожидается существенное понижение температуры и дожди.

#НОВОСТИ

Во вторник воздух в Красноярске +22…24 °C.

В ночь на среду ожидается небольшой дождь и порывистый северо-западный ветер, днем — тоже.

В среду и четверг в краевом центре +15…16 °C, в пятницу +13 °C, на выходных +11…12 °C днем, ночью +4…6 °C.

Вторая половина недели будет преимущественно облачной, дожди.

Если верить долгосрочным прогнозам, то такая тенденция сохранится.

 

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