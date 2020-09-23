Некоммерческим организациям Красноярского края дадут 10 млн рублей на экопроекты

Социально ориентированные некоммерческие организации могут претендовать на поддержку в реализации своих экологических проектов, сообщают в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Предоставлять ее будут на грантовой основе. На эти цели из бюджета выделено 10 млн рублей. Максимальный размер одного гранта — 1,5 млн.

Чтобы получить эти деньги, нужно будет поучаствовать в конкурсе. Оценивать проекты будут опытные эксперты, в состав которых войдут специалисты-экологи. Главное условие — проект должен быть направлен на решение экологических вопросов», — говорят в ведомстве.

Заявку можно подать с сегодняшнего числа и до 1 октября 2020 года включительно. Сделать это можно по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 125, кабинет 10-01 по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Порядок получения грантов и форма заявки размещены на портале правительства Красноярского края. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(391) 249-35-75.

Когда будут подведены итоги конкурса, выяснить не удалось.