Красноярские предприниматели привезли золотую медаль с международной выставки HI-TECH

Агентство развития бизнеса (красноярский центр «Мой бизнес») бесплатно организовало для предпринимателей Красноярского края - участников выставки коллективный экспозиционный стенд. Регион представляли сразу три компании: ООО «Форс Красноярск», ООО «СОЛАРЖИ ЛЕД» и ООО Научно-производственное предприятие «ЭНЕРГОСНАБ».

Отметим, компания SOLARGY является единственным в России разработчиком систем передачи и транспортирования света в удалённые помещения. Разработка красноярских предпринимателей обеспечивает увеличение яркости естественного и искусственного освещения и является полной альтернативой окна. Компания «Форс Красноярск» производит оборудование, не имеющее аналогов в мире – центробежную камеру очистки воздуха. Предприятие «ЭНЕРГОСНАБ» занимается современными научными исследованиями в области естественных и технических наук.

В рамках выставки HI-TECH предприниматели с успехом презентовали свои наработки. В одной из номинаций конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» победила компания «Форс Красноярск». Она заняла первое место за разработку технологии и оборудования для интенсификации процесса очистки воздушного потока в промышленных предприятиях. В своём инстаграме руководитель компании Алексей Переверзев написал:

Золотая медаль за инновационную разработку. Это большая награда для всей нашей команды. Значит, всё не зря. Спасибо организаторам выставки @restec_company и @arb_krasnoyarsk за наше участие в этом мероприятии. И всем тем, кто оценил по достоинству наше изобретение».

Добавим, Агентство развития бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляет предпринимателям края целый комплекс государственных услуг, направленных на развитие бизнеса. По вопросам участия в межрегиональных выставках, форумах, бизнес-миссиях, сертификации товаров и услуг, обучения, аренды рабочих мест в коворкинге красноярского центра «Мой бизнес» можно обращаться к специалистам по номеру 8 (391) 205-48-32.