В Красноярском крае прекращают автоматическое продление льгот

Напомним, автоматическое продление выплат ввели 1 апреля из-за пандемии коронавируса. Льготы и пособия пролонгировали — жителям не нужно было подавать заявления каждый раз.

Теперь необходимо заново собрать пакет документов и подготовить заявления.

Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, а также очно через МФЦ или территориальные отделения соцзащиты», — пояснил заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Богданов.

Добавим, к льготам, требующим подтверждения относятся субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и пособия семьям с детьми, в которых родители-инвалиды, детские пособия.