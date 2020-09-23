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В Красноярском крае прекращают автоматическое продление льгот

В Красноярском крае прекращают автоматическое продление льгот
Иллюстрация: szn24.ru

С 1 октября 2020 года в Красноярском крае завершается режим автоматического продления ряда социальных льгот и выплат. Об этом заявили в минсоцполитики региона.

#НОВОСТИ

Напомним, автоматическое продление выплат ввели 1 апреля из-за пандемии коронавируса. Льготы и пособия пролонгировали — жителям не нужно было подавать заявления каждый раз.

Теперь необходимо заново собрать пакет документов и подготовить заявления.

Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, а также очно через МФЦ или территориальные отделения соцзащиты», — пояснил заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Богданов.

Добавим, к льготам, требующим подтверждения относятся субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и пособия семьям с детьми, в которых родители-инвалиды, детские пособия.

 

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