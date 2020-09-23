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ОРВИ в Красноярском крае приблизилось к эпидпорогу

ОРВИ в Красноярском крае приблизилось к эпидпорогу
Иллюстрация: bk55.ru

По данным Роспотребнадзора заболеваемость на минувшей неделе составила 54,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога всего на 1,6 %.

#НОВОСТИ

Сравним, год назад за неделю с 16 по 22 сентября ОРВИ заболели 9 810 жителей региона. Показатель заболеваемости тогда составил 34,1 на 10 тыс. населения, что было на 31,5 % ниже эпидпорога.

Сколько это в конкретных больных? За неделю с 14 по 20 сентября ОРВИ заболели 14 886 жителей региона. Чаще всего вирусными инфекциями заражались дети от 7 до 14 лет.

В Красноярске за отчетную неделю ОРВИ заболели 8 404 человек, показатель заболеваемости — 76,6 на 10 тысяч населения.

Согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, аденовирусами и другими респираторными вирусами», — сообщила пресс-секретарь краевого Роспотребнадзора Наталья Краснопеева.

 

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