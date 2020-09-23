Возле БКЗ открыли большую платную парковку

В мэрии считают, что таким образом разгрузят проезжую часть.

Автомобилисты перекрывали дорогу так, что оставалась одна полоса для проезда, возникали пробки и сложности с проездом», — комментируют в администрации города.

Для регулировки движения в районе БКЗ и вантового моста администрацией Красноярска приняты кардинальные шаги.

На платной можно оставить автомобиль за небольшие деньги на несколько часов гулять на острове Татышев. Стоимость первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день. Оплата — картой, через приложение или систему «Платежка».