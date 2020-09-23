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Возле БКЗ открыли большую платную парковку

Возле БКЗ открыли большую платную парковку
Иллюстрация: ngs24

Стоянка на нижнем ярусе возле БКЗ теперь разделена на две части — бесплатную и платную. Это вызвано большим количеством автомобилей на территории рядом с аркой.

#НОВОСТИ

В мэрии считают, что таким образом разгрузят проезжую часть. 

Автомобилисты перекрывали дорогу так, что оставалась одна полоса для проезда, возникали пробки и сложности с проездом», — комментируют в администрации города. 

Для регулировки движения в районе БКЗ и вантового моста администрацией Красноярска приняты кардинальные шаги.

На платной можно оставить автомобиль за небольшие деньги на несколько часов гулять на острове Татышев. Стоимость первые три часа — 30 рублей/час, с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день. Оплата — картой, через приложение или систему «Платежка».

 

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