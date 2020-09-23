Роман экс-железногорца Дмитрия Захарова вошел в шорт-лист «Премии читателя»

Бывший железногорец, журналист и PR-специалист Дмитрий Захаров вошел в шорт-лист с романом «Средняя Эдда», вышедшим в 2019 году в издательстве «АСТ». Это антиутопия, которая рассказывает об уличных столкновениях протестующих с полицией в Москве. В издательстве произведение называют «роман-пророчество»: работу над текстом автор закончил за несколько месяцев до начала уличных акций лета 2019 года.

«Премия читателя» - первая в России литературная награда, вручаемая библиотечным сообществом. Она учреждена в 2015 году Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации, Союза литераторов РФ, Интернационального союза писателей, Русского ПЕН-центра и Литературного института имени М. Горького. Финальное голосование проходит с участием жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 15 до 35 лет. Среди лауреатов премии прошлых лет - Вадим Панов, Гузель Яхина, Алексей Слаповский и Виктор Пелевин.

По словам директора РГБМ Ирины Михновой, шорт-лист отражает базовый спрос читателей большинства библиотек России.

Церемония награждения лауреата пройдет на книжной ярмарке non/fiction 4 декабря.

Напомним, ранее «Средняя Эдда» вошла в лонг-лист национальной премии «Большая книга».