Коммерческие автомобили Volkswagen в лизинг!

Программа лизинга1 предназначена для корпоративного парка вашей организации. Приобретая автомобиль по программе Volkswagen Leasing, вы не только экономите средства компании, но также получаете высочайший уровень компетентного сервиса.

Основные условия2:

Аванс – от 0%;

Срок лизинга– от 1 до 4 лет;

Оперативное принятие решения;

Минимальный набор документов;

Лизинг с остаточной стоимостью позволяет значительно снизить ежемесячные платежи. Это реальная возможность приобрести автомобиль более высокого класса в рамках фиксированного корпоративного бюджета;

Включение в ежемесячные платежи (по желанию клиента) страхования, регистрации, транспортного налога, а также любого дополнительного оборудования;

Дополнительные услуги по обслуживанию парка автомобилей;

Отсутствие комиссии за оформление.

Преимущества финансового лизинга

Оптимизация налогового бремени

Лизинговые платежи относятся на расходы и уменьшают налог на прибыль. НДС по лизинговым платежам подлежит возмещению.

Сохранение собственных средств

Возможность использования автотранспортных средств без единовременного финансирования.

Свобода выбора

График лизинговых платежей отличается гибкостью и может быть составлен с учетом особенностей бизнеса. Отсутствие проблем с реализацией автомобиля с пробегом или его выкуп по цене, зафиксированной при заключении договора лизинга.

Сохранение инвестиционной привлекательности

Лизинг не увеличивает долг в балансе. Возможности лизингополучателя по привлечению финансовых средств не снижаются.

Если у вас уже есть корпоративный парк автомобилей, вы можете получить дополнительную выгоду при сдачи его по программе трейд-ин. А также преимущество3 при приобретении в лизинг.

Volkswagen Caddy – до 130 568 руб.

Volkswagen Amarok - до 276 150 руб.

Volkswagen Crafter – до 372 000 руб.

Вы сможете заказать автомобиль, полностью подходящий вашей компании и соответствующий потребностям. Официальный дилер Коммерческие автомобили Volkswagen «Медведь-Запад» гарантирует индивидуальный подход и оперативное решение вопросов по приобретению автомобилей.

Автомобили Volkswagen в лизинг – это выгодно, удобно и просто! Теперь и Вы знаете!

Подробности в отделе продаж по тел.: +7 391 222 1 777

Сайт: https://nfz.vw-medved.ru

1. Лизинг коммерческих автомобилей — это финансовый инструмент, с помощью которого транспортное средство передается во временное владение физическому или юридическому лицу на оговоренных в лизинговом договоре условиях. На основании данного договора Вы выбираете необходимую модель и комплектацию, а лизингодатель приобретает его в собственность и передает за ежемесячную плату во временное владение и пользование.

2. Все параметры лизинговой сделки подлежат индивидуальному согласованию исходя из потребностей корпоративного клиента. Услуги лизинга предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью «Фольксваген Груп Финанц»

3. Преимущество предоставляется при покупке в лизинг до 30.09.2020.