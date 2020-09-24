Коммерческие автомобили Volkswagen в лизинг!
Официальный дилер коммерческих автомобилей Volkswagen «Медведь-Запад» в Красноярске совместно с Volkswagen Leasing представляет эксклюзивную программу для покупателей автомобилей марки Volkswagen.
Программа лизинга1 предназначена для корпоративного парка вашей организации. Приобретая автомобиль по программе Volkswagen Leasing, вы не только экономите средства компании, но также получаете высочайший уровень компетентного сервиса.
Основные условия2:
- Аванс – от 0%;
- Срок лизинга– от 1 до 4 лет;
- Оперативное принятие решения;
- Минимальный набор документов;
- Лизинг с остаточной стоимостью позволяет значительно снизить ежемесячные платежи. Это реальная возможность приобрести автомобиль более высокого класса в рамках фиксированного корпоративного бюджета;
- Включение в ежемесячные платежи (по желанию клиента) страхования, регистрации, транспортного налога, а также любого дополнительного оборудования;
- Дополнительные услуги по обслуживанию парка автомобилей;
- Отсутствие комиссии за оформление.
Преимущества финансового лизинга
Оптимизация налогового бремени
Лизинговые платежи относятся на расходы и уменьшают налог на прибыль. НДС по лизинговым платежам подлежит возмещению.
Сохранение собственных средств
Возможность использования автотранспортных средств без единовременного финансирования.
Свобода выбора
График лизинговых платежей отличается гибкостью и может быть составлен с учетом особенностей бизнеса. Отсутствие проблем с реализацией автомобиля с пробегом или его выкуп по цене, зафиксированной при заключении договора лизинга.
Сохранение инвестиционной привлекательности
Лизинг не увеличивает долг в балансе. Возможности лизингополучателя по привлечению финансовых средств не снижаются.
Если у вас уже есть корпоративный парк автомобилей, вы можете получить дополнительную выгоду при сдачи его по программе трейд-ин. А также преимущество3 при приобретении в лизинг.
- Volkswagen Caddy – до 130 568 руб.
- Volkswagen Amarok - до 276 150 руб.
- Volkswagen Crafter – до 372 000 руб.
Вы сможете заказать автомобиль, полностью подходящий вашей компании и соответствующий потребностям. Официальный дилер Коммерческие автомобили Volkswagen «Медведь-Запад» гарантирует индивидуальный подход и оперативное решение вопросов по приобретению автомобилей.
Автомобили Volkswagen в лизинг – это выгодно, удобно и просто! Теперь и Вы знаете!
Подробности в отделе продаж по тел.: +7 391 222 1 777
Сайт: https://nfz.vw-medved.ru
1. Лизинг коммерческих автомобилей — это финансовый инструмент, с помощью которого транспортное средство передается во временное владение физическому или юридическому лицу на оговоренных в лизинговом договоре условиях. На основании данного договора Вы выбираете необходимую модель и комплектацию, а лизингодатель приобретает его в собственность и передает за ежемесячную плату во временное владение и пользование.
2. Все параметры лизинговой сделки подлежат индивидуальному согласованию исходя из потребностей корпоративного клиента. Услуги лизинга предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью «Фольксваген Груп Финанц»
3. Преимущество предоставляется при покупке в лизинг до 30.09.2020.