Ранее избиравшийся от Красноярского края депутат Госдумы РФ умер от коронавируса

сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Также об этом на своей странице в Facebook написал депутат Сергей Гаврилов. Депутат Государственной думы РФ Ваха Агаев скончался от CJVID-19,ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Также об этом на своей странице в Facebookдепутат Сергей Гаврилов.

По словам же депутата Казбека Тайсаева, у Агаева на фоне коронавирусной инфекции развился трамбоз, из-за которого он и ушел из жизни, пишет РИА Новости.

Первый раз Ваха Агаев пытался избраться в Госдуму в 2003 году. Тогда он шел по списку КПРФ от Красноярского края, но проиграл. То же произошло и в следующий раз — в 2007-м. А вот в 2011 году, баллотируясь от той же партии по единому федеральному округу, он прошел в Думу. Ситуация повторилась и в 2016-м.

В нижней палате парламента Агаев занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. На момент смерти ему было 67 лет.