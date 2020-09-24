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Ранее избиравшийся от Красноярского края депутат Госдумы РФ умер от коронавируса

Ранее избиравшийся от Красноярского края депутат Госдумы РФ умер от коронавируса
Иллюстрация: facebook.com/sergey.gavrilov.528

Покойный являлся депутатом Государственной Думы с 2011 года. По одной из версий, он скончался из-за последствий инфекции. На момент смерти ему было 67 лет.

#НОВОСТИ
Депутат Государственной думы РФ Ваха Агаев скончался от CJVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Также об этом на своей странице в Facebook написал депутат Сергей Гаврилов.
 
По словам же депутата Казбека Тайсаева, у Агаева на фоне коронавирусной инфекции развился трамбоз, из-за которого он и ушел из жизни, пишет РИА Новости.
 
Первый раз Ваха Агаев пытался избраться в Госдуму в 2003 году. Тогда он шел по списку КПРФ от Красноярского края, но проиграл. То же произошло и в следующий раз — в 2007-м. А вот в 2011 году, баллотируясь от той же партии по единому федеральному округу, он прошел в Думу. Ситуация повторилась и в 2016-м. 
 
В нижней палате парламента Агаев занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. На момент смерти ему было 67 лет.
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