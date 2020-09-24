Министр спорта прокомментировал уход главного тренера ФК «Енисей»

После того, как красноярский клуб покинул Премьер-лигу в 2019 году, главные тренеры в команде менялись уже трижды. Вот как прокомментировал ситуацию министр спорта края Павел Ростовцев.

Павел Ростовцев прокомментировал на своей странице Instagram отставку Александра Тарханова.

С сожалением узнал о желании Александра Федоровича Тарханова покинуть футбольный клуб "Енисей". Мы всегда рады, когда за дело берутся профессионалы и рады помочь им в реализации их амбициозных целей», — пишет Павел Ростовцев.

Министр спорта региона отмечает, что для команды были созданы все необходимые условия для подготовки к сезону. По его словам, команда была скомплектована хорошими футболистами, а депутаты Законодательного Собрания Красноярского края согласовали дополнительное финансирование.