Министр спорта прокомментировал уход главного тренера ФК «Енисей»
Александр Тарханов покинул пост главного тренера футбольного «Енисея». Специалист возглавил команду летом, но сейчас принял решение перейти в другой клуб — болгарскую «Славию».
После того, как красноярский клуб покинул Премьер-лигу в 2019 году, главные тренеры в команде менялись уже трижды. Вот как прокомментировал ситуацию министр спорта края Павел Ростовцев.
Павел Ростовцев прокомментировал на своей странице Instagram отставку Александра Тарханова.
С сожалением узнал о желании Александра Федоровича Тарханова покинуть футбольный клуб "Енисей". Мы всегда рады, когда за дело берутся профессионалы и рады помочь им в реализации их амбициозных целей», — пишет Павел Ростовцев.
Министр спорта региона отмечает, что для команды были созданы все необходимые условия для подготовки к сезону. По его словам, команда была скомплектована хорошими футболистами, а депутаты Законодательного Собрания Красноярского края согласовали дополнительное финансирование.
Да, сейчас у команды непростое время, из-за коронавируса мы на какое-то время сошли с дистанции. Но я верю, что это временные трудности. Очень жаль, что Александр Федорович принял такое решение, но в любом случае мы благодарны ему за его вклад в развитие команды и желаем ему успехов на новом месте», — так заканчивается пост в личном аккаунте Павла Ростовцева в Instagram.