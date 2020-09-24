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Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отчитался о доходах

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отчитался о доходах
Иллюстрация: bezformata.com

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин опубликовал декларацию о доходах. Согласно документам, мэр за год заработал почти 3 млн рублей — а если точнее, то 2 891 965 рублей.

#НОВОСТИ

В 2019 году глава Красноярска Сергей Ерёмин заработал 2,89 млн рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Напомним, по итогам 2018 года глава Красноярска получил доход в 5,6 млн рублей, но тогда размер заработка он обосновал продажей квартиры площадью 50 кв.м.

В этом году ни в списке недвижимости, ни в списке транспортных средств изменений не произошло.

В декларации о доходах сообщается, что в собственности Ерёмина по-прежнему четыре земельных участка, два жилых дома, гараж, гаражный бокс, а также баня и летняя кухня.

Автопарк мэра также не изменился: ездит он на Jeep Wrangler, имеет мотоцикл, мотовездеход и автоприцеп.

Его супруга Екатерина за год заработала 1,33 млн рублей (годом ранее — 1,4 миллиона рублей).

Г-жа Еремина, как и в 2018 году, владеет квартирой в 107 кв. м. и местом на подземной парковке. Ездит супруга мэра на Audi Q7. Также в ее собственности зарегистрирован снегоход.

 

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