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Красноярск занимает первое место после Москвы по удобству оплаты проезда

Красноярск занимает первое место после Москвы по удобству оплаты проезда
Иллюстрация: твк6

Специалисты провели исследование и назвали города, где реализована самая удобная оплата проезда в общественном транспорте с использованием инновационных способов.

#НОВОСТИ

Сюда отнесли билеты типа «электронный кошелек», повременные тарифы с неоплачиваемыми пересадками и возможность оплаты проезда с помощью банковской карты или смартфона (через специальное приложение). Лидерами стали Москва (10 баллов из 10), Красноярск (9,9 балла), Нижний Новгород (8,9 балла), Уфа (8,9 балла) и Екатеринбург (7,6 балла).

Невысокие позиции занимают Новосибирск (4,4 балла), Санкт-Петербург (4,5 балла: не принимают карты, нет повременных тарифов на коммерческих маршрутах), Самара (4,9 балла), Волгоград (5 баллов) и Омск (5,3 балла).

Об этом говорится в совместном исследовании компании Visa и института территориального планирования «Урбаника».

Городами России, где лучше всего развит общественный транспорт, стали Казань (6,7 балла из 10), Москва (6,5 балла) и Санкт-Петербург (6,4 балла).

Москва не смогла возглавить рейтинг из-за ликвидации троллейбусной системы. Казань заняла первую позицию благодаря многолетним усилиям по развитию сбалансированной системы общественного транспорта, но не получила высшую оценку из-за недостаточного развития метрополитена и железной дороги. Петербург подвело наличие «коммерческих» маршрутов средней вместимости, о работе которых отсутствует достаточное количество информации.

 

 

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