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Музтеатр стал участником международного фестиваля-конкурса видеороликов. Нужны ваши голоса

Музтеатр стал участником международного фестиваля-конкурса видеороликов. Нужны ваши голоса
Иллюстрация: Красноярский музыкальный театр

Видеоролик Красноярского музыкального театра «После карантина…» на музыку композитора Александра Зацепина этой весной покорил интернет-пространство и моментально получил одобрение коллег и зрителей.

#НОВОСТИ

Сейчас он включен в программу международного фестиваля-конкурса «Три дня из жизни театра, или Коронавирусная история». Победителей выбирают жюри, участники и зрители – каждый может подарить свой голос Самому Музыкальному!

Как это сделать?

  • зайти на YouTube-канал болгарского благотворительного общественного фонда «МАСТЕРА»;
  • найти видеоролик «После карантина…» Красноярского музыкального театра на музыку композитора Александра Зацепина (режиссёр – Валерий Бурдик);
  • просмотреть его от начала и до конца, это займёт меньше трёх минут, но только после полного просмотра голос будет учтён;
  • оставить развёрнутый комментарий под видео или прислать его на один из электронных адресов: vov-59@mail.ru, teatralnolyto@abv.bg и bulgarit@abv.bg. Отзывы принесут театру дополнительные баллы и приблизят его к победе!

Голосование завершится 25 сентября в 16:00.

 

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