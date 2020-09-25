Музтеатр стал участником международного фестиваля-конкурса видеороликов. Нужны ваши голоса
Видеоролик Красноярского музыкального театра «После карантина…» на музыку композитора Александра Зацепина этой весной покорил интернет-пространство и моментально получил одобрение коллег и зрителей.
Сейчас он включен в программу международного фестиваля-конкурса «Три дня из жизни театра, или Коронавирусная история». Победителей выбирают жюри, участники и зрители – каждый может подарить свой голос Самому Музыкальному!
Как это сделать?
- зайти на YouTube-канал болгарского благотворительного общественного фонда «МАСТЕРА»;
- найти видеоролик «После карантина…» Красноярского музыкального театра на музыку композитора Александра Зацепина (режиссёр – Валерий Бурдик);
- просмотреть его от начала и до конца, это займёт меньше трёх минут, но только после полного просмотра голос будет учтён;
- оставить развёрнутый комментарий под видео или прислать его на один из электронных адресов: vov-59@mail.ru, teatralnolyto@abv.bg и bulgarit@abv.bg. Отзывы принесут театру дополнительные баллы и приблизят его к победе!
Голосование завершится 25 сентября в 16:00.