Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.09
77,17
89,98
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Следствие изучает связи Виссариона с краевыми властями

Следствие изучает связи Виссариона с краевыми властями
Иллюстрация: Вадим Редькин/Facebook

Задержание руководителей «Церкви последнего завета» может стать началом большого расследования деятельности отдельных региональных чиновников. Под подозрением Минобр и Минлесхоз.

#НОВОСТИ
Лидеры религиозной секты «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) могли быть связаны с местной властью. Об этомт пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
 
В частности, проверяется связь лидеров сектантов с чиновниками Министерства образования Красноярского края, которое с 2016 по 2019 перевело частной школе «Истоки» в поселке Черемшанка, где и расположен «Город солнца», порядка 20 млн рублей бюджетных денег. Эти средства перечислялись затем на счета «мертвых душ», которые якобы в ней работали. При этом соответствующих проверок учебного заведения ведомство не проходило. Сама же школа активно продвигала идеи ЦПЗ, а одну из руководящих должностей в ней занимал Владимир Ведерников, задержанный вместе с Виссарионом и сейчас находящийся в СИЗО.
 
Также лидеры секты могли быть связаны с бывшим уже министром лесного хозяйства края Дмитрием Маслодудовым, которого арестовали на прошлой неделе по подозрении в получении взяток. По данным следствия, под контролем ЦПЗ находилось множество небольших предприятий, заготавливающих лес в обход закона, а также два ИП, который скупали эту древесину (в основном кедр) и периодически выигрывали разного рода тендеры (например, одно из них строило сцены, срубы и беседки к Зимней универсиаде 2019 года). К тому же, один из соучредителей ЦПЗ и вовсе возглавляет крупную компанию, строящую бани и загородные дома премиум-класса стоимостью от 10 млн руб., в которых сейчас проживают многие краевые руководители, пишет издание.
 
Напомним, что руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова правоохранительные органы задержали три дня назад — 22 сентября 2020 года. Их подозревают в психологическом насилии над адептами секты, в целях извлечения выгоды из религиозной деятельности.
 
Вчера суд в Новосибирске избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает резкое похолоданиеКрасноярск ожидает резкое похолодание
  • В Красноярске одобрены ограничения движения большегрузовВ Красноярске одобрены ограничения движения большегрузов
  • Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска еще по пяти направлениямАвиакомпания Nordwind полетит из Красноярска еще по пяти направлениям
  • Пожар в Удачном: выгорели три таун-хаусаПожар в Удачном: выгорели три таун-хауса
  • «КрасАвиа» готовится купить новые самолеты за почти 13,5 млн евро«КрасАвиа» готовится купить новые самолеты за почти 13,5 млн евро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.