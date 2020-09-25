Следствие изучает связи Виссариона с краевыми властями

Лидеры религиозной секты «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) могли быть связаны с местной властью. Об этомт пишет издание « Коммерсантъ » со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В частности, проверяется связь лидеров сектантов с чиновниками Министерства образования Красноярского края, которое с 2016 по 2019 перевело частной школе «Истоки» в поселке Черемшанка, где и расположен «Город солнца», порядка 20 млн рублей бюджетных денег. Эти средства перечислялись затем на счета «мертвых душ», которые якобы в ней работали. При этом соответствующих проверок учебного заведения ведомство не проходило. Сама же школа активно продвигала идеи ЦПЗ, а одну из руководящих должностей в ней занимал Владимир Ведерников, задержанный вместе с Виссарионом и сейчас находящийся в СИЗО.

Также лидеры секты могли быть связаны с бывшим уже министром лесного хозяйства края Дмитрием Маслодудовым, которого арестовали на прошлой неделе по подозрении в получении взяток. По данным следствия, под контролем ЦПЗ находилось множество небольших предприятий, заготавливающих лес в обход закона, а также два ИП, который скупали эту древесину (в основном кедр) и периодически выигрывали разного рода тендеры (например, одно из них строило сцены, срубы и беседки к Зимней универсиаде 2019 года). К тому же, один из соучредителей ЦПЗ и вовсе возглавляет крупную компанию, строящую бани и загородные дома премиум-класса стоимостью от 10 млн руб., в которых сейчас проживают многие краевые руководители, пишет издание.

Напомним, что руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова правоохранительные органы задержали три дня назад — 22 сентября 2020 года. Их подозревают в психологическом насилии над адептами секты, в целях извлечения выгоды из религиозной деятельности.

Вчера суд в Новосибирске избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.