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В КрасГАУ откроют учебную сыроварню

В КрасГАУ откроют учебную сыроварню
Иллюстрация: Пресс-служба КрасГау

Пока обучать варить различные сыры будут только студентов вуза и лишь определенных специальностей, но в дальнейшем планируют открыть доступ всем желающим.

#НОВОСТИ
В Красноярском государственном аграрном университете начнет работать лаборатория сыроварения. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.
Студенты узнают о процессах производства и особенностях приготовления твёрдых, полутвёрдый, мягких сортов сыра, научатся варить крафтовый сыр из сыропригодного молока», — говорят в вузе.
«Сердце» лаборатории — сыроварня от компании «Доктор Грубер» на 120 литров молока. Также здесь установлены сепаратор молока, маслобойка, холодильники для созревания сыра и прочее технологическое оборудование. Все оно было закуплено при финансовой поддержке компаний «Искра» и «Нарада». Полная стоимость его около 1 млн рублей.
 
Обучение будет проходить в виде производственной практики в рамках образовательных программ «Управление качеством и безопасности продуктов питания», «Машины и аппараты пищевых производств», далее планируется организация курсов дополнительного профессионального образования для всех желающих научиться варить сыры.
 
Как рассказали в КрасГАУ DK.RU, все сыры будут изготавливаться по соответствующему СТО (стандарту организации), на который получен сертификат соответствия. Варки будут происходить еженедельно. Но в свободную продажу полученный продукт не попадет — его будут реализовывать среди преподавателей и студентов вуза.
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