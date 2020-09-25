В Красноярске построят причал на острове Татышев

На острове Татышев появится причал для речных судов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска.

Это будет понтонная конструкция из трех плавучих секций и четырех швартовых пальцев, зафиксированная бетонными якорями, установленными на дне. Расположен он будет в западной части острова у безымянной косы, разделяющей протоку и заводь Татышева.

Как говорят в администрации, это будет первое из шести мест для швартовки судов в черте города, который обустроят в рамках концепции, разработанной по поручению губернатора Красноярского края. Правда, будет ли швартовка у этого причала платной и кто получит доступ к ней, в мэрии пояснить не смогли, сославшись на то, что это в компетенции краевой власти, так как проект реализуется в рамках краевой концепции развития речного туризма. Однако, как пояснила DK.RU руководитель регионального агентства по туризму Юлия Верхушина, порядок эксплуатации этого объекта должен определить именно муниципалитет.

Предполагалось, что швартовочные места на этом причале будут сдавать в аренду предпринимателям, которые катают людей по Енисею, а также простым людям, владеющим маломерными речными судами. Думаю, что сейчас, пока идут торги, мы этот вопрос доработаем», — говорит она.

Помимо причала здесь благоустроят прилегающую к нем территорию: создадут общественное пространство вдоль набережной Енисея, разобьют аллеи, установят детский городок и обеспечат освещение. Общая площадь благоустройства составит 4 744 кв.м.

Сейчас власти города ищут подрядчика для проведения этих работ. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, все работы должны быть завершены к 30 ноября 2020 года. Начальная цена контракта составляет порядка 8,5 млн рублей, которые предоставлены городу в качестве субсидии из краевого бюджета.

Подать заявку можно до 29 сентября 2020 года.