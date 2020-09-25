Запускается прямой рейс из Красноярска в Благовещенск

Первые полёты из Благовещенска начнутся уже 28 сентября. Маршрут — Петропавловск-Камчатский и Красноярск.

По понедельникам можно будет улететь по маршруту: Иркутск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский — Благовещенск — Красноярск.

По средам в обратном направлении: Красноярск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский — Благовещенск — Иркутск.

С 1 октября появится еще направление на Магадан. В четверг будут выполняться рейсы по маршруту Иркутск — Благовещенск — Магадан — Благовещенск — Красноярск, по субботам – Красноярск — Благовещенск — Магадан — Благовещенск — Иркутск.

Развитие маршрутной сети из аэропорта Благовещенска новыми рейсами, позволит нашим пассажирам без пересадок добираться до городов соседних регионов, пользующихся спросом у амурчан, а также воспользоваться дальнейшими удобными стыковочными рейсами по нужным им направлениям, — добавили в пресс-службе аэропорта Благовещенск.

Осуществлять перевозку будут на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, билеты уже есть в продаже.