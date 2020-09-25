«Норникель» инвестирует 2 млрд рублей в поддержку коренных северян

Уже разработан комплексный план содействия развитию КМНС, рассчитанный на 5 лет. Инвестиции «Норникеля» составят 2 млрд руб. Программа будет действовать до 2024 г. и включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических социокультурных проектов. Список проектов сформирован при непосредственном участии локальных сообществ.

Соглашение может служить примером для других компаний, поскольку оно подчеркивает, как важно сохранять среду обитания коренных народов и защищать наши ценности и традиции», — сказал Григорий Ледков, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Отметим, новая программа стала результатом этнологической экспедиции, которая прошла летом этого года на Таймыре. Участники экспедиции провели свыше 100 интервью и опросов представителей коренных народов. На базе их предложений были определены приоритетные задачи, среди которых — создание сезонных рабочих мест в таких областях, как туризм, оленеводство, рыболовный и охотничий промысел. В частности, уже запланировано строительство цехов по переработке оленины и рыбы, приобретение рефрижераторных установок, строительство этнокомплекса с мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолетных перевозок, целевое обучение по специальностям, востребованным в компании, издание учебных пособий на родных языках и многие другие точечные и комплексные решения.

Программа поддержки, прежде всего, предусматривает мероприятия, направленные на развитие экономической деятельности КМНС и воспроизводство возобновляемых ресурсов, которые являются материальной базой традиционного хозяйствования и основой сохранения коренных этносов. «Норникель» традиционно взаимодействует с организациями, представляющими интересы КМНС в регионах операционной деятельности, обеспечивая прозрачность принятия решений и максимальную эффективность реализации совместных проектов», — подчеркнул Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам.

Добавим, новая программа состоит из 40 мероприятий. Презентация с деталями доступна по ссылке:

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/804/Program_ru.pdf