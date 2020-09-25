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Статус режима ЧС в Норильске понижен

Статус режима ЧС в Норильске понижен
Иллюстрация: Kraskompas

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, введенный после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, понижен до регионального.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Решение принято по итогам заседания правительственной комиссии под председательством главы ведомства Евгения Зиничева.

В рамках правительственной комиссии уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до регионального», — заявил г-н Зиничев.  

Добавим, в Норильске завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. В настоящее время проводится заключительный этап работ по устранению последствий аварии, включающий в себя сбор и вывоз загрязненного грунта и очистка территории.

 

 

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