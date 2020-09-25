Статус режима ЧС в Норильске понижен

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Решение принято по итогам заседания правительственной комиссии под председательством главы ведомства Евгения Зиничева.

В рамках правительственной комиссии уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до регионального», — заявил г-н Зиничев.

Добавим, в Норильске завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. В настоящее время проводится заключительный этап работ по устранению последствий аварии, включающий в себя сбор и вывоз загрязненного грунта и очистка территории.