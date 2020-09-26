На Столбах открылась площадка для йоги

Площадка представляет собой навес и удобный деревянный настил, предназначенный для занятий йогой. Также здесь обустроен детский городок с качелями, горкой и разными «лазалками». Рядом профессиональный спортивный воркаут-комплекс со снарядами и тренажерами с нагрузкой.

Отметим, спортивно-рекреационная площадка обустроена на средства золотодобывающей компании «Полюс».