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На Столбах открылась площадка для йоги

На Столбах открылась площадка для йоги
Иллюстрация: krskstate.ru

На Столбах открылась новая площадка «Перевал», приуроченная к 95-летию нацпрка. Особенно порадовались красноярские любители йоги.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Площадка представляет собой навес и удобный деревянный настил, предназначенный для занятий йогой.  Также здесь обустроен детский городок с качелями, горкой и разными «лазалками». Рядом профессиональный спортивный воркаут-комплекс со снарядами и тренажерами с нагрузкой.

Отметим, спортивно-рекреационная площадка обустроена на средства золотодобывающей компании «Полюс».

 

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