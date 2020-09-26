На месте закрывшегося бара МММ откроют японскую таверну

Этот проект — экспансия иркутской хореки. Там уже работает одно заведение в формате японского паба.

Название «OISHII» с японского переводится как «вкусно». В меню традиционные японские позиции: гёдза со свининой или креветкой, сашими, 8 видов рамена на разных основах (соевом, традиционном мисо, плотном свином бульоне и т.д.). Также есть роллы, которые планируют убрать из меню, как только красноярцы распробуют традиционную японскую кухню. В баре — японское и китайское пиво, фирменное саке, лимонады.