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На месте закрывшегося бара МММ откроют японскую таверну

На месте закрывшегося бара МММ откроют японскую таверну
Иллюстрация: yandex.ru

На месте бара МММ, который объявил о закрытии в начале карантина, откроется филиал рамен изакая бара The OISHI.

#НОВОСТИ

Этот проект — экспансия иркутской хореки. Там уже работает одно заведение в формате японского паба.

Название «OISHII» с японского переводится как «вкусно». В меню традиционные японские позиции: гёдза со свининой или креветкой, сашими, 8 видов рамена на разных основах (соевом, традиционном мисо, плотном свином бульоне и т.д.). Также есть роллы, которые планируют убрать из меню, как только красноярцы распробуют традиционную японскую кухню.  В баре — японское и китайское пиво, фирменное саке, лимонады.

Заведение работает в формате раменной с элементами изакая, другими словами — таверны. Я очень долгое время прожил в Азии, именно там и пришла идея открытия собственной раменной. Культуре приготовления рамена я обучался в японских школах. Для достижения уникального вкуса наших раменов мы используем только свежие и высококачественные продукты, а также специальные масла и базы. Усилители вкуса, которые обычно присутствуют в так называемых «уличных» изакая барах, мы не используем. Также мы самостоятельно изготавливаем лапшу на специальной машине, которую привезли из Японии. Это помогает нам достичь еще большего взрыва вкусов, ведь производство лапши будет происходить каждый день и попадать из машины сразу в тарелку гостя», — рассказал «Город Прима» Алексей Евтушок, идейный вдохновитель, основатель проекта The OISHI.

 

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