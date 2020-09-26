В книжных магазинах Красноярска появилась книга про Алексея Клешко
Официальная презентация книги состоится 19 ноября, но книга уже появилась в продаже. Она называется «Сопряжения» и должна была выйти в свет еще в декабре 2006 года. Однако получилась иначе.
Тот вариант всё-таки утверждал Клешко и, думаю, не слишком этично было бы сейчас что-то менять. Он ведь не только герой, но и соавтор этой книги», — рассказал Александр Чернявский, автор-составитель книги.
В книге не только много историй и информации о проектах, но и много фотографий из личного архива друзей Алексея Клешко.
Напомним, Алексей Клешко — известный красноярский политический деятель, депутат Законодательного собрания, вице-спикер краевого парламента. Помимо многих социально значимых проектов, курировал грантовую программу «Книжное Красноярье». Благодаря Алексею Клешко были изданы произведения многих красноярских авторов.
Книгу можно купить:
- в магазине «Академкнига» (пр. Мира 66)
- в книжном магазине «Бакен» (пр.Мира, 115а)