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В книжных магазинах Красноярска появилась книга про Алексея Клешко

В книжных магазинах Красноярска появилась книга про Алексея Клешко
Иллюстрация: bezformata.ru

Официальная презентация книги состоится 19 ноября, но книга уже появилась в продаже. Она называется «Сопряжения» и должна была выйти в свет еще в декабре 2006 года. Однако получилась иначе.

#НОВОСТИ

Тот вариант всё-таки утверждал Клешко и, думаю, не слишком этично было бы сейчас что-то менять. Он ведь не только герой, но и соавтор этой книги», — рассказал Александр Чернявский, автор-составитель книги.

В книге не только много историй и информации о проектах, но и много фотографий из личного архива друзей Алексея Клешко.

Напомним, Алексей Клешко — известный красноярский политический деятель, депутат Законодательного собрания, вице-спикер краевого парламента. Помимо многих социально значимых проектов, курировал грантовую программу «Книжное Красноярье». Благодаря Алексею Клешко были изданы произведения многих красноярских авторов.

Книгу можно купить:

  • в магазине «Академкнига» (пр. Мира 66)
  • в книжном магазине «Бакен» (пр.Мира, 115а)

 

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