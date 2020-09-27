Учеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавируса
Красноярская гимназия №13 в Академгородке ушла на каникулы раньше на месяц. ВРИО директора Анна Кириченко подписала указ о внесении изменений в учебный график.
Учащихся отправили на каникулы с 28 сентября по 7 октября. Учителя-предметники должны уже в понедельник досрочно выставить оценки за первую четверть учащимся со 2 по 11 классы.
Решение принято из-за сложной эпидемиологической обстановкой. При этом точное количество заболевших коронавирусом неизвестно. Как и то, школьники ли это или педагоги.
Добавим, что уже в 23 школах Красноярска обнаружен коронавирус. Классы с заболевшими переводят на дистанционное обучение. За последние сутки в Красноярском крае COVID-19 заболел 101 человек.