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В РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцам

В РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцам
Иллюстрация: Россия24

Митрополит Иларион, глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, в эфире телеканала «Россия 24» назвал «Церковь последнего завета» опасной.

#МНЕНИЯ

Представитель РПЦ высказал удивление тем, что лидеры секты не понесли ответственность раньше. Он отметил, что нарушения закона в общине были широко известны.

«Лучше поздно, чем никогда», — заявил в эфире программы митрополит.

Напомним, что 21 сентября силовики задержали руководителей общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

 

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