В РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцам
Митрополит Иларион, глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, в эфире телеканала «Россия 24» назвал «Церковь последнего завета» опасной.
Представитель РПЦ высказал удивление тем, что лидеры секты не понесли ответственность раньше. Он отметил, что нарушения закона в общине были широко известны.
«Лучше поздно, чем никогда», — заявил в эфире программы митрополит.
Напомним, что 21 сентября силовики задержали руководителей общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.