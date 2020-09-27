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Тотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки

Тотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки
Иллюстрация: yandex.ru

Губернатора Красноярского края Александр Усс в своём Инстаграм сообщил, что ситуация с коронавирусом может обостриться уже этой осенью.

#НОВОСТИ

Глава края считает, что впереди сложный период.

У нас наступает особый сложный период. В отличие от весны, осень связана с приходом классического гриппа. В плане подготовки к этому сезону, который осложнён еще и возможностью обострения ситуации по коронавирусу, край будет активно заниматься вакцинацией против гриппа. Мы предусматриваем ряд организационных мер, которые предполагают разделение потоков инфицированных коронавирусом и тех, кто страдает от обычного гриппа и обычного воспаления лёгких. Мы к этому готовы», — написал Александр Усс.

Добавим, в Москве с 28 сентября вводятся новые ограничения. Пожилым людям, а также тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуют оставаться дома, а руководителям предприятий приходится снова переводить сотрудников на «удалёнку». Москвичей призывают соблюдать масочный режим. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Красноярский край пока остаётся на 3 этапе их снятия. При этом в Железногорске зафиксирован всплеск — зафиксирован 41 новый случай заражения из 101 случая по краю.

Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

 

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