«Сибиряк» получил кредит в почти 1 млрд рублей на «Нанжуль-Солнечный»

Красноярская строительная компания «Сибиряк» и банк «ДОМ.РФ» договорились об открытии кредитной линии на 969 млн рублей, которые пойдут на строительство ЖК «Нанжуль-Солненчный». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию кредитной организации.

Эти деньги пойдут на возведение двух домов высотой 17 и 18 этажей. В общей сложности речь идет о 534 квартирах стандарт-класса.

По информации портала наш.дом.рф, на 22 сентября более 47% жилья (1 065 тыс. кв.м) в Красноярском крае строится с использованием проектного финансирования.

Мы рассматриваем регион как один из самых перспективных в стране. Готовы предоставлять застройщикам проектное финансирование на максимально выгодных условиях, рассматриваем возможность входа в проект на любом этапе девелоперского цикла», — цитирует вице-президенат «ДОМ.РФ» Анну Авдокушину портал «Строительство.ru».