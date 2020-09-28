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«Сибиряк» получил кредит в почти 1 млрд рублей на «Нанжуль-Солнечный»

«Сибиряк» получил кредит в почти 1 млрд рублей на «Нанжуль-Солнечный»
Иллюстрация: nanzhul.usk-sibiryak.ru

В рамках проектного финансирования в этом жилищном комплексе Красноярска построят два высокоэтажных дома на более чем 500 квартир стандарт-класса в общей сложности.

#НОВОСТИ
Красноярская строительная компания «Сибиряк» и банк «ДОМ.РФ» договорились об открытии кредитной линии на 969 млн рублей, которые пойдут на строительство ЖК «Нанжуль-Солненчный». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию кредитной организации.
 
Эти деньги пойдут на возведение двух домов высотой 17 и 18 этажей. В общей сложности речь идет о 534 квартирах стандарт-класса.
 
По информации портала наш.дом.рф, на 22 сентября более 47% жилья (1 065 тыс. кв.м) в Красноярском крае строится с использованием проектного финансирования.
Мы рассматриваем регион как один из самых перспективных в стране. Готовы предоставлять застройщикам проектное финансирование на максимально выгодных условиях, рассматриваем возможность входа в проект на любом этапе девелоперского цикла», — цитирует вице-президенат «ДОМ.РФ» Анну Авдокушину портал «Строительство.ru».
По ее словам, банк уже работает с тремя застройщиками в крае.

 

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