Куда сходить в Красноярске 28 сентября - 4 октября

28 сентября (понедельник) в 23-50 в кинотеатре «Синема Парк» показ фильма американского режиссера Элизы Диттман 2020 года «Никогда редко иногда всегда».

Легко ли быть девушкой в современном мире? Кто придет на помощь, если ты попадешь в беду? Как решиться на отчаянный поступок, который навсегда изменит твою жизнь? Сложные, порой нежеланные ответы на эти и многие другие вопросы о взрослении найдут сестры Отем и Скайлар на пути из родного городка в Нью-Йорк.

Билеты от 140 руб по ссылке

16+

29 сентября (вторник) в 19-00 и в 21-30 в Большом концертном зале мультимедийное шоу классической музыки «Музыка в темноте»

Исполнители: Оркестр «Виртуозы Петербурга» Солисты — Мария Литке, Роман Арндт Танцовщики — Дмитрий Олейников, Екатерина Сергеева История проекта началась в 2016 году. В Петербургском планетарии под руководством Евгении Зимы дебютировал проект «Классика в темноте». Сочетание мультимедийных технологий и отличного от привычного понимания исполнения классических музыкальных произведений сразу привлекло внимание ценителей классической музыки и поклонников современных технологий. Ансамбль «Виртуозы Петербурга» стал единственным в мире коллективом, исполняющим сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте под звёздным небом. В шоу «Музыка в темноте» искусно объединены 3D графика и мастерство лучших петербургских музыкантов. Вас окутает звучание музыки Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, лучшее из мира неоклассики, джаза и world music. Совершенно новый формат позволит погрузиться в музыку, ощутить её совершенно на ином уровне. Всё это станет возможным благодаря эффектному визуальному контенту, мультимедийной графике, мэппингу и живым съёмкам Вселенной. Шоу подарит незабываемые впечатления!

Билеты от 800 руб по ссылке

12+

30 сентября (среда) «Белое золото Западной Европы» в Музее Сурикова (Парижской коммуны, 20).

Вы увидите уникальную коллекцию художественного фарфора мастеров Западной Европы 18 – начала 20 века из собрания музея: Произведения немецких мастеров, изготовленные на одной из старейших фарфоровых мануфактур в городе Мейсен, где началось первое производство фарфора в Европе. Скульптурные композиции из Дании – Королевской Копенгагенской фарфоровой фабрики, где создавали всемирно известные изделия «туманных» оттенков. Декоративная ваза, выполненная во Франции, на Севрской фарфоровой мануфактуре – одной из ведущих в Европе, где изготавливали самые модные фарфоровые изделия. Коллекция фарфора выполнена в различных техниках декорирования: рельеф «буль-де-неж», надглазурная и подглазурная роспись. А также в разнообразных изобразительных мотивах: цветы, птицы и животные, пейзаж, орнамент. Коллекция тонкой керамики западноевропейских мастеров открывает удивительный мир произведений декоративно-прикладного искусства и дает представление об особенностях развития фарфорового производства.

Билеты от 150 руб, заказ экскурсии от 200 руб.

6+

1 октября (четверг) «Среда обитания» в Музее Сурикова (Красноярский рабочий, 68).

На выставке представлено более 150 произведений из фондов Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и из мастерских красноярских художников декоративно-прикладного искусства. Выполнены они в различных техниках и материалах: художественный гобелен, керамика, стекло, ювелирное искусство. Произведения раскрывают влияние окружающего мира на личность человека и его творчество. За каждой из работ скрывается продуманная концепция. Например, декоративные композиции красноярской художницы Елены Красновой поднимают актуальные социальные темы, такие как разобщённость общества и зависимость от интернета и гаджетов в современном мире. Пейзажные мотивы ассоциируются с душевным состоянием автора. Образ природы прослеживается во многих работах, вовлекая зрителя в созерцание и сопереживание. Произведения из художественного стекла и фарфора, созданные выдающимися мастерами, которые использовали современные достижения в советском стеклоделии и применяли уникальные для своего времени технологии: Фидаилем Ибрагимовым, Вячеславом Зайцевым, Константином Литвиным, Владимиром Касаткиным, Валентиной Булыгиной и другими. Особый интерес представляет ювелирная коллекция, раскрывающая все богатство и красоту уральской природы. Для её создания екатеринбургские мастера применили широкую палитру самоцветов. Также в творчестве художников проявляются события, происходящие в стране, имеющие мировое значение или частные, но не менее важные для автора. Например, полёт Юрия Алексеевича Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стал одной из главных тем советского искусства и продолжает своё воздействие на творчество художников и сегодня. Этому событию посвящён гобелен «Свершилось!» Леонида Панченко и Ирины Симоновой.

Билеты от 150 руб, заказ экскурсии от 200 руб.

6+

2 октября (пятница) в арт-пространстве «Квадрат» «Груди Терезия» - комическая одноактная опера Франсиса Пуленка» по мотивам одноименной пьесы Гийома Аполлинера (показ в программе фестиваля «Золотая Маска»).

Впервые показ фарса состоялся в 1917 году, на премьере в театре на Монмартре присутствовали писатель Кокто, художники Матисс и Пикассо, композитор Пуленк, великий импресарио Дягилев, который, вдохновленный идеей писателя-сюрреалиста, подал идею написания оперы, основанную на столь передовом материале. Опера Франсиса Пуленка «Груди Терезия» неоднократно с успехом шла на лучших театральных площадках мира: в США, Франции, Японии, Великобритании, Испании. России. Красноярский театр оперы и балета представляет свое прочтение искрометной оперы. Либретто оперы адаптировано согласно современным реалиям, действие оперы происходит в советской шахте «Занзибар». Веселая, легкая и фривольная опера-buffa в полной мере выразила необыкновенное чувство юмора композитора, его любовь к шутке и эксцентрике. Эта запутанная история любви между женой и мужем провозглашает продолжение рода как высшую ценность человечества.

Билеты от 250 руб по ссылке

16+

3 октября (суббота) в 17-00 в Малом концертном зале Концерт-открытие нового творческого сезона Красноярского духового оркестра. Рекомендуем всем любителям духовой музыки и поклонникам сольного пения в сопровождении духового оркестра.

Стало доброй традицией посвящать открытие нового творческого сезона Красноярского духового оркестра юбилеям знаменитых композиторов, поэтов, актёров, певцов — всех тех, кто оставил заметный след в истории мирового искусства. Нынешний год невероятно щедр на такие юбилеи: Андрей Петров, Исаак и Максим Дунаевские, Леонид Утёсов, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф и многие другие артисты, талантом которых восхищались многие поколения слушателей. Этим вечером прозвучат самые популярные и поистине легендарные произведения, написанные или исполненные знаменитостями. В программе музыка А. Петрова, И. Дунаевского, М. Дунаевского; сочинения из репертуара Л. Армстронга, Ф. Синатры, Э. Пиаф и других.

Билеты на сайте

6+

4 октября (воскресенье) в 17-00 концерт «Музыкальный хронограф» в Органном зале.

В основу программы положены любопытные и малоизвестные историко-культурные факты, о которых поведает слушателям органист Андрей Бардин. Например, вы узнаете об Иоганне Каспаре Фердинанде Фишере — немецком композиторе эпохи барокко, одном из лучших композиторов своего времени, писавшем для клавишных. Записи многих его сочинений были утеряны. Однако сохранился цикл “Ariadne Musica”. По некоторым источникам сам Иоганн Себастьян Бах позаимствовал у композитора идею цикла прелюдий и фуг во всех тональностях, только Фишер в “Ariadne Musica” использует не все возможные двадцать четыре тональности, как Бах в «Хорошо темперированном клавире», а двадцать.

Билеты по ссылке

12+

Обзор подготовила Мария Райдер

Фотографии с сайтов организаторов мероприятий