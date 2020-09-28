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Чем, по мнению большинства, занимается бухгалтер? – Елена Герасименко, «БухгалТерра»

Чем, по мнению большинства, занимается бухгалтер? – Елена Герасименко, «БухгалТерра»
Иллюстрация: коллаж ДК.ру

Профсоюз налогоплательщиков и Клуб бухгалтеров провели анкетирование на тему основного назначения бухгалтеров: какими знаниями они должны обладать, что необходимо улучшить.

#МНЕНИЯ

Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра»

Блоги DK.ru

69,7 % ответили, что главная задача бухгалтера – ведение отчетов и контроля во имя интересов собственников бизнеса. Почти 50% ответили, что часто руководители хотят передать бухгалтерам и кадровое делопроизводство.

Ну не бухгалтер, а просто и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Какими знаниями должен обладать бухгалтер?

38,7% заявили о знаниях теории и принципов бухучета, 32,3% считает, что нужно знание методов финансового и экономического анализа.

Среди необходимых навыков чаще всего отмечали способность к самообразованию – 54,5%, 15% особенно отметили стрессоустойчивость.

Результаты опроса говорят о том, что в головах у большинства бухгалтер – это такой универсальный солдат, а это не так. Давайте смотреть правде в глаза. Аутсорсинг активно развивается и продвигается, стандартные методы работы уходят в тень.

Еще пару лет, и типичные «Розы Филипповны из отдела бухгалтерии» окажутся неконкурентоспособными на рынке труда, если не будут адаптироваться к изменяющимся условиям: развивать собственные навыки, учиться коммуницировать (для бухгалтера это архиважно). Профессия «бухгалтер» вряд ли исчезнет в ближайшие несколько лет, но точно не исчезнет потребность в развитии.

А как вы считаете, должен ли бухгалтер быть одновременно экономистом, финансистом и вести кадровое дело?

 

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