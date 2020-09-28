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Райффайзенбанк приглашает на крупнейшее IT-событие года <code/R> — теперь онлайн

Райффайзенбанк приглашает на крупнейшее IT-событие года <code/R> — теперь онлайн
Иллюстрация: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк объявляет открытой регистрацию на – крупнейшую региональную ИТ-конференцию на базе Raiffeisen TechCenter в Омске. В этом году она впервые пройдет в онлайн-формате.

Конференция охватит три дня – с 20 по 22 октября. Теперь ИТ-специалисты со всей страны могут поучаствовать в мастер-классах, лекциях и семинарах от ведущих экспертов отрасли. Участие бесплатное, самые активные гости получат фирменные подарки от Raiffeisen TechCenter.

 

Что в программе

Первый день конференции, под названием День R, будет посвящен старту карьеры. Эксперты Raiffeisen TechCenter расскажут о профессии инженера по тестированию и о перспективах работы в службе технической поддержки. Слушатели смогут попробовать свои силы в роли профессионала на практической игре или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по развитию навыков обучения. На протяжении всего дня будут проходить конкурсы и онлайн-игры с призами.

Программа второго и третьего дня ориентирована на опытных IT-специалистов. Эксперты из Raiffeisen TechCenter и приглашенные спикеры из Wargaming, Вконтакте, Яндекс.Еды и других компаний расскажут о кейсах использования искусственного интеллекта и машинного обучения, развитии практик open source, использовании Kafka, практиках .NET, Kubernetes, особенностях проектов SpringCloud, работе с PostgreSQL и Rsyslog. Конференция будет интересна начинающим и опытным IT-экспертам, которые работают с Java, .Net, DevOps, SAS, DWH больше двух лет.

Мы проводим восьмую конференцию <code/R> в цифровом формате, и для нас особенно важно сделать ее программу насыщенной и разносторонней. Мы уверены, что живой опыт экспертов поможет участникам найти свежие подходы и решения в развитии их собственных проектов», — рассказал руководитель Raiffeisen TechCenter Юрий Лапшиков.

 

Регистрация на бесплатную онлайн-конференцию <code/R> доступна по ссылке: https://reg.code-r.ru/.

 

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