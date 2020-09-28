Французский клуб заплатит за футболиста «Енисея» 1 млн рублей

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Instagram российского футбольного клуба.

Сообщается, что «Кан» воспользовался пунктом в контракте 20-летнего футболиста, согласно которому сумма выкупа прав на игрока составляет ₽1 млн. При этом, петербургский «Зенит», воспитанником которого является Молчан, получит 30% от суммы сделки.

Напомним, защитник перешел из «Зенита» в «Енисей» в феврале 2020 года. Его контракт с красноярским клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года. В первенстве ФНЛ (втором по значимости дивизионе чемпионата России) он успел провести три матча. В основном составе петербургского клуба Молчан не сыграл ни разу.

РБК приводит данные Transfermarkt, который оценивает рыночную стоимость футболиста в €225 тыс. (₽20,6 млн).