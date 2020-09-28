Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.09
78,67
91,47
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Французский клуб заплатит за футболиста «Енисея» 1 млн рублей

Французский клуб заплатит за футболиста «Енисея» 1 млн рублей
Иллюстрация: рбк

Центральный защитник красноярского «Енисея» Владислав Молчан продолжит карьеру в клубе второго французского дивизиона «Кан».

#НОВОСТИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Instagram российского футбольного клуба.

Сообщается, что «Кан» воспользовался пунктом в контракте 20-летнего футболиста, согласно которому сумма выкупа прав на игрока составляет ₽1 млн. При этом, петербургский «Зенит», воспитанником которого является Молчан, получит 30% от суммы сделки.

Напомним, защитник перешел из «Зенита» в «Енисей» в феврале 2020 года. Его контракт с красноярским клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года. В первенстве ФНЛ (втором по значимости дивизионе чемпионата России) он успел провести три матча. В основном составе петербургского клуба Молчан не сыграл ни разу.

РБК приводит данные Transfermarkt, который оценивает рыночную стоимость футболиста в €225 тыс. (₽20,6 млн).

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Тотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановкиТотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки
  • В книжных магазинах Красноярска появилась книга про Алексея КлешкоВ книжных магазинах Красноярска появилась книга про Алексея Клешко
  • Учеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавирусаУчеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавируса
  • В РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцамВ РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцам
  • На Столбах открылась площадка для йогиНа Столбах открылась площадка для йоги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.