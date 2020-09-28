Вирусные каникулы: еще три школы решили отдохнуть досрочно

В других школах вновь активно вводят дистанционное обучение. По состоянию на 28 сентября на «удаленную» форму образования перевели 82 класса. В управлении образования Красноярска уточнили, что «дистанционка» продлится 2 недели.

Добавим, в целом по России на дистанционное обучение временно перешли около 100 школ. В большинстве случаев руководство образовательных учреждений ограничивается переводом отдельных классов.