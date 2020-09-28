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Вирусные каникулы: еще три школы решили отдохнуть досрочно

Вирусные каникулы: еще три школы решили отдохнуть досрочно
Иллюстрация: Yandex

С 28 сентября три красноярские школы ушли на досрочные осенние каникулы до 7 октября. Это 13 гимназия, 7 лицей и 150 школа – там на карантине только учащиеся среднего и старшего звена.

#НОВОСТИ

В других школах вновь активно вводят дистанционное обучение. По состоянию на 28 сентября на «удаленную» форму образования перевели 82 класса. В управлении образования Красноярска уточнили, что «дистанционка» продлится 2 недели.

Добавим, в целом по России на дистанционное обучение временно  перешли около 100 школ. В большинстве случаев руководство образовательных учреждений ограничивается переводом отдельных классов.

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