Вирусные каникулы: еще три школы решили отдохнуть досрочно
С 28 сентября три красноярские школы ушли на досрочные осенние каникулы до 7 октября. Это 13 гимназия, 7 лицей и 150 школа – там на карантине только учащиеся среднего и старшего звена.
В других школах вновь активно вводят дистанционное обучение. По состоянию на 28 сентября на «удаленную» форму образования перевели 82 класса. В управлении образования Красноярска уточнили, что «дистанционка» продлится 2 недели.
Добавим, в целом по России на дистанционное обучение временно перешли около 100 школ. В большинстве случаев руководство образовательных учреждений ограничивается переводом отдельных классов.