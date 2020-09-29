Красноярские IT-специалисты оказались одними из лучших в Сибири

14 представителей Красноярского края оказались в числе лучших по итогу полуфинала хакатона Сибирского IT-хаба, сообщают в региональном Министерстве цифрового развития.

За выход в финал боролись 1250 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы, а также студентов из 33 регионов России, которые работали над решением девяти актуальных задач для крупнейших коммерческих и государственных организаций страны. По итогам хакатона были определены 27 команд-победителей, цифровые решения которых, по мнению экспертов, позволят значительно улучшить качество жизни населения.

На счету представителей Красноярского края две победы, три вторых места, одно третье место, а также попадание в топ-5 команд конкурса. Авторы лучших проектов разделили около 3 миллионов рублей и получили возможность внедрить свои решения.

Сибирский хакатон стал третьим в серии полуфиналов, которые пройдут в восьми крупнейших IT-хабах. Следующим станет хакатон Дальневосточного федерального округа, который состоится 2-4 октября.