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Красноярские IT-специалисты оказались одними из лучших в Сибири

Красноярские IT-специалисты оказались одними из лучших в Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

В Сибирском федеральном округе прошел полуфинальный онлайн-хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». По его итогам красноярцы присутствовали на всех ступенях «пьедестала».

#НОВОСТИ
14 представителей Красноярского края оказались в числе лучших по итогу полуфинала хакатона Сибирского IT-хаба, сообщают в региональном Министерстве цифрового развития.
 
За выход в финал боролись 1250 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы, а также студентов из 33 регионов России, которые работали над решением девяти актуальных задач для крупнейших коммерческих и государственных организаций страны. По итогам хакатона были определены 27 команд-победителей, цифровые решения которых, по мнению экспертов, позволят значительно улучшить качество жизни населения.
 
На счету представителей Красноярского края две победы, три вторых места, одно третье место, а также попадание в топ-5 команд конкурса. Авторы лучших проектов разделили около 3 миллионов рублей и получили возможность внедрить свои решения.
 
Сибирский хакатон стал третьим в серии полуфиналов, которые пройдут в восьми крупнейших IT-хабах. Следующим станет хакатон Дальневосточного федерального округа, который состоится 2-4 октября.
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